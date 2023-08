L'ailier international algérien de Lille OSC Adam Ounas, a débloqué son compteur buts dimanche, lors de la réception du FC Nantes (2-0), en match comptant pour la 2e journée de Ligue 1 française de football.

Entré en cours de jeu en seconde période (70e), Ounas a permis aux "Dogues" de se mettre définitivement à l'abri, en marquant le deuxième but dans le temps additionnel, d'un tir à l'entrée de la surface (90e+3).

Le Canadien Jonathan David a ouvert le score pour les Lillois à la 66e minute.

Le LOSC a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Alexsandro.

Il s'agit d'un retour gagnant pour l'international algérien, qui a dû déclarer forfait pour le premier match de la saison, en déplacement face à l'OGC Nice (1-1), en raison d'une blessure à la cuisse gauche.

En raison d'une blessure à la cheville contractée lors du dernier match de préparation d’intersaison face Brentford (0-0), Ounas a manqué le premier match du championnat de Ligue 1, Après une semaine de repos, l'international algérien a repris l’entraînement jeudi dernier.

Adam Ounas (26 ans) n’a pas été épargné par les blessures la saison précédente, puisqu’il a dû faire l’impasse sur plusieurs matchs. En 22 rencontres disputées lors du précédent exercice, toutes compétitions confondues, il a marqué qu’un seul but et délivré deux passes décisives.

Engagé en 2022 pour un contrat de deux ans, Ounas ne parvient pas à s’inscrire dans la durée en raison de ses blessures répétitives qui freinent considérablement sa progression.

Il n'a plus été convoqué en équipe nationale depuis novembre 2022, et les deux matchs amicaux disputés face au Mali à Oran (1-1) et devant la Suède (défaite 2-0) à Malm?.