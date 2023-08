La valeur des importations européennes provenant de la Chine a presque doublé entre 2018 et 2022, tandis qu'au cours du premier semestre de 2023, la Chine est restée de loin le premier fournisseur de biens de l'UE, selon les données combinées d'Eurostat et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les importations d'articles tels que les téléphones, les ordinateurs et les machines-outils ont toutes fortement augmenté, précise la même source.

Avec les consensus conclus entre l'Europe et la Chine sur la question climatique et énergétique, l'automobile électrique chinoise a aussi vu sa part du marché européen augmenter rapidement.

Parmi les marques de voiture électrique les plus vendues en 2022 en Europe, se trouvaient trois marque automobiles chinoise, a montré un rapport publié en mai dernier par l'assureur allemand Allianz.

Selon ce rapport, les ventes des voitures fabriquées en Chine et destinées au marché européen pourraient atteindre 1,5 million d'ici à 2030, soit 13,5% de la production automobile de l'UE en 2022.

En 2022, la Chine et l'Europe étaient l'une pour l'autre le deuxième plus grand partenaire commercial.

Selon les statistiques officielles chinoises, leurs échanges commerciaux ont atteint 847,3 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 2,4% en glissement annuel, ce qui signifie que la Chine et l'UE ont échangé plus de 1,6 million de dollars chaque minute.

Côté investissement, l'Europe a investi l'année dernière 12,1 milliards de dollars en Chine, soit une forte augmentation de 70% en glissement annuel.

Les investissements de la Chine en Europe pendant la même période se sont élevés à 11,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% en glissement annuel, et les nouveaux investissements se sont focalisés dans les domaines des énergies nouvelles, de l'automobile, et des équipements mécaniques, entre autres.