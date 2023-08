Les participants au 6ème forum des médias BRICS ont souligné, samedi à Johannesburg, l’importance de cette rencontre annuelle qui constitue une plate-forme pour la promotion de la voix des BRICS dans le monde, appelant à la création de multiples mécanismes médiatiques pour promouvoir la vision du groupe, le dialogue avec ses partenaires et l’échange culturel.

"Nous œuvrons pour un modèle de dialogue ouvert et inclusif avec les différentes civilisations, et ce en harmonie avec les valeurs du fondement du Groupe BRICS ayant pour objectif le développement d’un partenariat et d’une coopération basés sur le principe de solidarité et défendant les valeurs d’un monde multipolaire beaucoup plus juste", ont estimé des intervenants représentant l’agence chinoise de presse Chine nouvelle (Xinhua), organisatrice de ce forum, marqué par la participation de médias des pays de ce groupe, de dirigeants de médias et institutions publics de pays africains, dont l’Algérie représentée par l’Agence nationale d’information (Algérie Presse Service) et le quotidien le Jeune Indépendant.

Les médias des BRICS "ont un rôle majeur et une importante responsabilité" dans la promotion des valeurs du groupe et la transmission de sa véritable vision et ses objectifs et, par là même, la contribution dans l’instauration d’un discours multiple œuvrant pour un monde équitable où tout le monde aura les mêmes chances d’émergence et les mêmes droits d’exprimer sa voix et faire entendre ses opinions. Le groupe des BRICS "compte énormément sur la valeur ajoutée des médias pour la réalisation de ses objectifs et tisser des liens forts avec les partenaires à travers un dialogue continue sur les projets et les perspectives d’avenir".