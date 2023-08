Une enveloppe de 4,46 milliards de DA a été mobilisée au profit de la wilaya de Blida pour la réalisation de nouvelles structures sanitaires, en vue d'améliorer les conditions de prise en charge des malades et de réduire la pression sur les établissements

hospitaliers, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya.

Cette enveloppe est destinée à la réalisation de deux hôpitaux d’une capacité de 120 lits chacun, l'un prévu à Larbaâ et l'autre à Bouinane (Est de la wilaya), ainsi que de cinq polycliniques dans les communes de Larbaâ, Ouled Slama, Ben Khelil, El-Affroun et Chiffa, selon la même source.

Cette dotation financière permettra, par ailleurs, le renforcement du CHU Frantz-Fanon avec de nouveaux services dédiés à l’assistance médicale, les urgences, la réanimation, l'infectiologie, la médecine du travail, l'épidémiologie et la médecine préventive, et d'un centre de transfusion sanguine.

De nombreux services hospitaliers, actuellement opérationnels, bénéficieront, également, de travaux de réhabilitation à l’instar de ceux du CHU Frantz Fanon, de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie et du laboratoire central de traitement des maladies cancéreuses. Une partie de cette enveloppe financière sera, par ailleurs, affectée à l'acquisition de nouveaux équipements médicaux et de moyens de transport, dont 40 ambulances, 11 camions et un véhicule utilitaire, selon les mêmes services. Un montant de 200 millions de DA est destiné à la numérisation des services du secteur de la santé, a encore précisé la même source.