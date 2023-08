Les services de la Protection civile ont affirmé, samedi, que les opérations d'extinction

des feux de forêt qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays,

se poursuivaient, indiquant que deux incendies avaient été éteints à Béjaia et Khenchela.

Le bilan général avancé par les services de la Protection civile, jusqu'à 18h (samedi), fait état de la poursuite des efforts en vue de l'extinction des feux déclarés aux niveau des forêts de Ouizrane dans la commune d'Ighil, Tala (Barbacha) et Tamdagh (Ouzellaguen) à Béjaia, alors que l'incendie déclenché dans la forêt de Djoua dans la même wilaya a été complétement éteint.

Les éléments de la protection civile poursuivent leurs efforts dans l'objectif d'éteindre les incendies déclarés dans la forêt de Bouakba dans la commune d'Ouled Yahia Khedrouche (Jijel) ainsi que la forêt du Village Chekbou dans la commune de Djaafra (Bordj Bou Arreridj). Les efforts se poursuivent également pour l'extinction des incendies déclenchés dans les forêts du village d’Iguersafène et de Tagmoul dans la commune d'Aït Mahmoud (Tizi Ouzou) en sus d'un autre incendie dans la forêt d'El-Ismailia-Sabt Ballot dans la commune de Baata (Médéa). Les pompiers ont réussi, par ailleurs, l'extinction complète des feux qui se sont déclarés dans la forêt de Tighanimet dans la commune de Lamsara (Khenchela). L'opération de surveillance se poursuit.