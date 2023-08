Le demi-fondiste algérien Salim Kaddar a raté la qualification aux demi-finales du 1500 m des Championnats du monde d'athlétisme 2023 à Budapest (19-27 aout), en terminant à la huitième place de la quatrième série, courue samedi.

Avec un chrono de 3:35.17, Keddar termine à plus d'une seconde du vainqueur, le Kenyan Abel Kipsang (3:34.08). Cette première journée des Mondiaux 2023 enregistre également l'entrée en lice de Yasser Mohamed Tahar Triki au concours du triple saut dans le plateau B, aux côtés de 18 autres prétendants.

Pour une place en finale, Triki devra réussir un saut à 17.15m et plus, ou bien se classer parmi les douze premiers des deux groupes jumelés. La finale du concours est prévue pour lundi (18h40). Lors de la deuxième journée de compétition, prévue dimanche, trois algériens feront leur entrée en lice. Il s'agit de Hicham Bouhanoune (saut en hauteur), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies) et Amine Bouanani (100m/Haies).

Les Championnats du monde d'athlétisme 2023 à Budapest (19-27 août), enregistrent la participation de 2.187 athlètes de 202 pays (1.106 hommes et 1.014 femmes), dont dix algériens. L'Algérie est représentée par 10 athlètes (1 femme et 9 hommes), à savoir, Slimane Moula, Djamel Sedjati (vice-champion du monde) et Mohamed Ali Gouaned sur l'épreuve du 800 m, auxquels s'ajoutent le demi-fondiste Salim Keddar (1500 mètres), les hurdlers Amine Bouanani (110 mètres/haies) et Abdelmalek Lahoulou (400 mètres/haies), le triple sauteur Yasser Mohamed Tahar Triki, le sauteur en hauteur Hicham Bouhanoun, le décathlonien Larbi Bourrada et la marathonienne Amina Bettiche.