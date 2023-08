Pour accueillir des enfants ou des personnes âgées, il est important de penser à quelques petits détails qui peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le Docteur Christophe Trivalle, médecin gériatre.

Faire la chasse aux obstacles

Un guéridon qui traîne, le jouet de son animal domestique ou des plantes vertes égarées au milieu d'un couloir sont autant de pièges sournois, multipliant les risques de chutes. Il est impératif de bien dégager les lieux de passage et de ranger les bibelots dans des vitrines.

Repenser l'éclairage

Il doit être puissant, pour éviter les zones d'ombres, et diversifié. L'idéal : des ampoules de 75 ou 100 watts. L'idée futée : installer les interrupteurs près des poignées de porte, pour ne pas avoir à les chercher. Très pratique, le détecteur de mouvements allume la lumière sur le passage.

Eloigner les tapis

Ils sont jolis mais ils n'ont pas leur pareil pour faire trébucher quand ils sont positionnés sur les parties de la maison où l'on marche. Si vous n'arrivez pas à vous résoudre à les mettre à la cave, fixez-les au moins avec de l'adhésif double face.

Adopter la douche italienne

De plain-pied, sans rebord, elle limite le risque de perdre l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme avec une baignoire. Equipée de tapis antidérapants, d'un siège et d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Supprimer les fils qui traînent

Comment ? En les fixant au mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très bien aussi.

L'ennemi numéro un, c'est la rallonge. Mieux vaut multiplier les prises de courant. Et installer celles-ci à hauteur des interrupteurs, pour éviter d'avoir à se baisser.

Couvrir le coin des meubles

Une astuce qui ne coûte rien, ou presque, mais peut éviter bien des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement. Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les petits enfants.

Bien choisir le revêtement du sol

Attention à l'effet patinoire des parquets trop cirés. La moquette évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant. Linoléum, PVC ou carrelage représentent des bons compromis.

Sécuriser les escaliers

C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et descente. Idéalement, la hauteur de chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en haut et en bas peuvent être peintes dans une couleur différente de celles du milieu.

Garder l'essentiel à portée de main

Dans la cuisine, privilégier les meubles à la bonne hauteur, celle des yeux. Pas question d'utiliser l'escabeau pour aller chercher les ustensiles dont vous avez fréquemment besoin ! Quant au plan de travail, il doit permettre de s'asseoir, pour préparer les repas assis.

Choisir un lit ni trop haut, ni trop bas

Sinon, difficile de s'y installer, ou d'en descendre. Si vous n'avez pas les moyens de changer votre literie, vous pouvez installer des cales de rehaussage. Le lit médicalisé est un investissement, mais il permet d'ajuster la hauteur et de redresser facilement le haut du lit (manette).