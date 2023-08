La Direction du nouveau Complexe olympique d'Oran Miloud Hadefi cherche à accroître ses revenus en exploitant les différentes installations de ce grand édifice sportif dont sa piscine olympique extérieure qui a ouvert ses portes cet été au public, une opération ayant déjà connu un "grand succès", a t-on appris auprès de la Direction du complexe.

"Nous avons enregistré un fort engouement pour la piscine extérieure du complexe olympique, depuis que nous l'avons ouverte au public, peu après la fin des jeux sportifs arabes, dont une partie a été organisée à Oran, aux côtés de quatre autres villes algériennes.

Franchement, on ne s'attendait pas à une telle affluence, ce qui nous fait très plaisir", a indiqué à l'APS le directeur général de cet établissement, Abdelkader Menazli.

La piscine enregistre un afflux quotidien de vacanciers qui ont trouvé dans cet espace une destination de baignade supplémentaire, notamment pour les riverains ou encore les membres de la communauté nationale vivant à l'étranger.

De nombreux vacanciers justifient leur préférence pour cette piscine plutôt que d’aller aux plages, malgré leur abondance le long du littoral oranais, par "les bonnes conditions offertes par la Direction du Complexe à ses visiteurs, ainsi que la splendeur de la piscine olympique", selon leurs déclarations. L’engouement pour cette structure olympique, une des trois piscines que comprend le centre nautique du complexe sportif de la capitale de l'Ouest algérien inauguré en juin 2022 par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est davantage accru après la revue à la baisse des tarifs d’entrée, a précisé le premier responsable de cette structure.

"Au début, nous avions fixé le prix d'entrée à 2.000 DA pour les plus de 12 ans, 1.000 DA pour les enfants de moins de cet âge, mais nous nous sommes aperçus à travers les commentaires des citoyens sur la page Facebook officielle du complexe qu'ils souhaitaient revoir à la baisse le prix d'entrée, et nous avons consenti alors à exaucer leur vœu", a indiqué M. Menazli. Cette procédure a favorisé une affluence record à la piscine, obligeant ses responsables à laisser ses portes ouvertes jusqu'à 22H00, à savoir de 09H00 à 17H30 pour la première période, a ajouté le même responsable, indiquant que le Complexe ferme, toutefois, ses portes pour procéder à son entretien, avant de le rouvrir à nouveau pour une deuxième session quotidienne à partir de 18H30.

M. Menazli a, en outre, souligné que sa Direction "a réuni toutes les conditions" au profit des visiteurs de la piscine en installant pas moins de 50 petites tentes pour les protéger du soleil, ainsi que des tables et des chaises. Elle a aussi ouvert une petite boutique pour vendre diverses denrées alimentaires pour les vacanciers à des prix raisonnables.

Les responsables de la piscine n'ont pas non plus oublié de penser aux femmes au foyer et au reste de la gent féminine en leur consacrant une journée complète, une fois par semaine, car les portes de cet établissement s'ouvrent exclusivement pour elles tous les dimanches au lieu de vendredi, comme ce fut le cas lors des premiers jours de l’ouverture de la piscine.

"Nous leur avons changé le jour de séance hebdomadaire pour exaucer aussi leur désir. La piscine est désormais à leur disposition chaque dimanche de 10H00 à 19H00", a précisé le même responsable.

Des prix raisonnables et des prestations à la hauteur

Le directeur de Complexe olympique Miloud Hadefi a prédit, au passage, que les revenus du complexe seraient plus importants au fil du temps, grâce notamment à la médiatisation de cette opération. "La prochaine reconversion du village méditerranéen, qui n'est distant que de quelques kilomètres du Complexe olympique, en un complexe touristique pour l'hébergement des hôtes d'Oran, après que les pouvoirs publics aient affecté cette importante installation, qui a accueilli les athlètes participant aux Jeux Méditerranéens en 2022 et ceux de Jeux Arabes cet été, au profit de la wilaya d'Oran, favorisera aussi un fort engouement pour notre piscine", a-t-il prévu.

La capacité d’accueil du village méditerranéen est estimée à plus de 8.000 lits, sachant qu’une partie de ces lits, avoisinant les 800, a été mise à la disposition de la Direction du Complexe olympique en prévision de l'accueil des différents clubs et équipes nationales souhaitant organiser leurs stages de préparation au niveau du Complexe olympique Miloud Hadefi.

Dans ce cadre, l’USM El Harrach, club pensionnaire de la ligue 2 de football, est actuellement en regroupement au complexe en question pour préparer la nouvelle saison.

Sa délégation réside au site d’hébergement du centre de formation relevant du même complexe d’une capacité d’accueil d'environ 80 lits, a indiqué M. Menazli.

Cela s'inscrit, a-t-il ajouté, dans le cadre de la "politique d'investissement" menée par la Direction du Complexe, dont le statut est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

"On s’attend à ce que cette importante infrastructure devienne, lors des prochaines saisons, une destination privilégiée pour les clubs et équipes nationales pour y effectuer leurs stages au lieu de partir à l'étranger, d'autant que notre complexe est doté de toutes les installations sportives permettant une bonne préparation aux grandes compétitions, dont des terrains de football en gazons naturel et artificiel, des piscines, une salle omnisports et une autre d’entrainement, une salle de musculation, ainsi qu'une salle de conférence", a souligné le directeur du Complexe.