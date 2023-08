Les vols programmés à l’aéroport d’In-Salah ont repris après l’achèvement des travaux de renforcement de la piste d’atterrissage et d’extension de cette infrastructure aéroportuaire qui ont duré dix mois, a-t-on appris samedi des responsables de cette infrastructure.

Un premier vol avait été effectué jeudi par un appareil ATR de la compagnie Air Algérie depuis Alger avec à son bord 60 passagers, a fait savoir le directeur par intérim de l’aéroport d’In-Salah, Abdelwahab Diregh.

Le directeur de la sécurité aéronautique à l’aéroport d’In-Salah, Mohamed Azzaoui, a estimé que ce vol s’est déroulé dans de bonnes conditions d’organisation, avant d’émettre le souhait de voir renforcer les dessertes aériennes dans la région pour désenclaver la région et prendre en charge les préoccupations des citoyens.

De son côté, le directeur des transports d’In-Salah, Ahcène Bouzoui, a qualifié la reprise des dessertes à l’aéroport d’In Salah de "grand acquis", pour cette jeune wilaya.

Le même responsable a, à ce titre, fait part, par souci d’améliorer les prestations aériennes au niveau de cette infrastructure, de la suggestion de deux opérations de développement portant extension de l’aérogare, l’aménagement d’accès et du parking. L’on relève que les travaux retenus pour l’aéroport d’In-Salah, raisons de suspension de vols, ont porté sur le renforcement de la piste d’atterrissage, dégradée et source de danger pour la sécurité aéronautique, qui a fait l’objet de soutènement pour étendre sa capacité à accueillir les différents types d’appareils, et de l’aire de stationnement pouvant accueillir six (6) gros porteurs.

Les travaux (délais de 10 mois), avaient ciblé également d’autres structures aéroportuaires, dont l’aérogare dans le but d’assurer le confort des passagers, a indiqué le même responsable. Deux vols par semaine, lundi et jeudi, sont programmés en aller-retour, entre l’aéroport "Houari Boumediene" d’Alger et celui d’In Salah, en attendant la programmation d’autres dessertes vers les wilayas de Constantine, Oran, El-Oued et Ghardaïa, destinations très sollicitées par la population d’In-Salah.