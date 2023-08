La septième édition du salon "El Widad" de l’enfant créateur s’est ouverte samedi

à la bibliothèque principale de lecture publique d’El Tarf avec la participation

de plus de 100 enfants.

Initiée conjointement avec le Forum national des cadres jeunes de la wilaya d’El Tarf, cette manifestation placée sous le slogan "tous créatifs" coïncide avec la célébration de la journée nationale du moudjahid (double anniversaire de l’offensive du Nord-constantinois et du Congrès de la Soummam 20 août 1955-1956), a indiqué Kouider Noureddine, directeur de la maison de la culture d’El Tarf.

Le programme de la manifestation comprend des spectacles de divertissement, de chansons, de chants patriotiques, de tours de prestidigitation et des concours pour enfants, selon la même source. Le salon de cinq jours est une occasion pour la découverte des talents artistiques des jeunes enfants, a souligné de son côté Aïcha Messaoudi, représentante du Forum national des cadres jeunes de la wilaya d’El Tarf. La manifestation donnera lieu également à l’organisation de quatre ateliers de formation du jeune journaliste, du jeune dessinateur sur le thème de l’offensive du Nord-constantinois et du Congrès de la Soummam, du jeune écrivain et du jeune conteur (hakawati), selon Mounia Aliate, encadreuse du salon.

L’objectif de ces ateliers est d’inculquer aux jeunes enfants des idées nouvelles qui les aident à se concentrer sur la concrétisation de leurs rêves, a ajouté Mounia. La première journée de ce salon a enregistré une grande affluence des enfants accompagnés de leurs parents.