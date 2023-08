L’Association algérienne de promotion du tourisme et de l’artisanat envisage de concrétiser de nombreux projets devant contribuer à la promotion du tourisme local et au développement du tourisme social au profit de la communauté algérienne établie à l’étranger, a annoncé mercredi à Oran son président Rachid Bouaoua.

Cette association entend réaliser quatre projets nationaux pour la promotion du tourisme local, faire connaître les produits d’artisanat et contribuer au développement du tourisme social destiné aux familles et à la communauté algérienne résidente à l’étranger, a-t-il indiqué à l’APS en marge de la cérémonie d’installation de Derki Sidi Mohamed, coordinateur régional Ouest et de Mustapha Benali en qualité de président de la commission nationale du tourisme social de cette association.

Les programmes élaborés concernent l’organisation d’une manifestation sur le tourisme local à Constantine à l’occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année, au profit des étrangers qui étudient en Algérie.

L’objectif est de faire connaître la destination Algérie et son patrimoine culturel, a-t-il souligné.

Il s’agit de développer le tourisme sportif en offrant une occasion de plus aux jeunes de pratiquer leur sport favori dans un climat de compétition, en plus de valoriser le savoir-faire des personnes aux besoins spécifiques dans le domaine de l’artisanat et des métiers et de ceux qui étudient dans les centres spécialisés au niveau national.

Pour concrétiser ce projet, l’association organisera, le 3 décembre prochain à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques, une exposition au complexe de Sidi Fredj à Alger, en plus de la proposition aux services concernés de réserver des espaces au niveau des hôtels pour permettre aux artisans handicapés de commercialiser leurs produits, selon M. Bouaoua.

En outre, l’association algérienne de promotion du tourisme et de l’artisanat œuvre à animer d’autres activités, dont la présentation, par son comité scientifique, d’études pour booster et promouvoir le tourisme local, élaborer des programmes de tourisme historique et religieux et s’impliquer pour développer le tourisme social, notamment celui destiné aux familles et à la communauté nationale établie à l’étranger.

La commission nationale du tourisme social de l’association est constituée de gérants et propriétaires d’établissements hôteliers, de représentants d’agences de tourisme et de voyages et autres professionnels du domaine.

Les objectifs de l’association algérienne de promotion du tourisme et de l’artisanat, agréée en 2022, ont été également présentés à l’occasion, de même que des actions réalisées dans le cadre du développement de différents créneaux du tourisme et des produits artisanaux.