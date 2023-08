L'attaquant malien de Djoliba AC (Div.1 malienne de football) Abdoulaye Kanou (22 ans), s'est engagé pour un contrat de trois saisons avec l'USM Alger, a annoncé le club algérois de Ligue 1 Mobilis dans un communiqué publié vendredi sur sa page officielle Facebook.

Formé au FC Diarra, Abdoulaye Kanou (22 ans) évoluait la saison passée à Djoliba après avoir joué auparavant au sein du club sénégalais du FC Teungueth.

C’est le deuxième joueur malien qui atterrit chez le détenteur de la Coupe de la Confédération durant cette intersaison après le défenseur Sékou Kounaté (Stade malien).

"J'ai signé pour trois saisons avec un grand club comme l'USMA, je tâcherai de donner le plus escompté. J'ai inscrit 16 buts avec Djoliba durant le précédent exercice.

J'appelle les supporters à nous soutenir, nous tâcherons de leur procurer de la joie", a réagi Kanou à la même source.

Abdoulaye Kanou devient ainsi la onzième recrue estivale de l'USMA après le gardien Kamel Soufi (MC Oran), Nabil Lamara (Club Africain/ Tunisie), Juba Chirani (Olympique Akbou), Nour El-Islam Fettouhi (ASO Chlef), Sekou Kounate (Stade malien), Omar Embarek (MC El-Bayadh), Mohamed Amine Bouziane (US Monastir/ Tunisie), Hocine Dehiri (Prêt/ Paradou AC), Oussama Berkat (NA Husseïn-Dey), et Kheireddine Toual (CR Belouizdad).

Côté départs, les deux internationaux : le défenseur Haitham Loucif et l'attaquant Aymen Mahious, ont décidé d'aller monnayer leur talent en Europe en optant pour le club suisse Yverdon-Sport FC (Div.1), alors que le milieu offensif Abderrahmane Meziane a rejoint le quadruple champion d'Algérie le CR Belouizdad.

Dans le souci de préserver l'ossature, le club phare de Soustara a prolongé les contrats de plusieurs tauliers, à l'image du capitaine Zinédine Belaïd, qui n'a pas trouvé un accord avec K Saint-Trond VV (Div.1 belge), du gardien de but Oussama Benbot, des défenseurs Adam Alilet et Saâdi Redouani, ainsi que des trois milieux de terrain, Khaled Bousseliou, Islam Merili, et Brahim Benzaza.

L'USMA est à pied d'œuvre depuis jeudi à Tabarka (Tunisie) pour un stage précompétitif, qui intervient après une première phase de préparation effectuée à Alger, sous la houlette de l'entraîneur Abdelhak Benchikha qui a décidé de prolonger son aventure avec les "Rouge et Noir".

Les Algérois entameront la nouvelle saison en disputant la Supercoupe d'Afrique face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC.

Le match devrait se jouer le vendredi 15 septembre en Arabie saoudite.

Le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF a bouclé la saison 2022-2023 à la 11e place, en compagnie du NC Magra et de l'US Biskra, avec 40 points chacun.