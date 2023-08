La JS Kabylie effectuera un stage précompétitif du 21 août au 6 septembre à Tabarka (Tunisie), en vue de la nouvelle saison footballistique 2023-2024, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 15-16 septembre, a indiqué le club de Ligue 1 Mobilis samedi dans un communiqué.

"En prévision de ce stage, la JSK ralliera dimanche Annaba, avant de regagner la Tunisie lundi matin pour prendre ses quartiers à la -Cigale Hôtel Spa et Golf- à Tabarka", précise la même source.

Sous la houlette de l'entraîneur Youcef Bouzidi, dont le contrat a été prolongé, les "Canaris" ont clôturé jeudi un stage d'altitude à Tikjda.

Les joueurs ont été libérés pour un repos de deux jours.

Sur le plan de l'effectif, la JSK a été l'une des équipes les plus actives du marché des transferts, en engageant onze joueurs : les gardiens de but Chams-Eddine Rahmani (ex-CS Constantine) et Fouad Zegrar (ex-HB Chelghoum-Laïd), les défenseurs Ahmed Maâmeri (ex-CS Constantine) et Abdelhamid Driss (ex-NC Magra), les milieux de terrain Aymen Bendaoud (ex-CS Constantine), Ali Amriche (ex-US Biskra), et Yuliwes Bellac he (Clermont Foot/ France), ainsi que les attaquants Redouane Berkane (ex-Olympique Akbou), Amrane Faïk (ex-NC Magra), Hicham Mokhtar (ex-El-Nedjma/ Arabie saoudite), et le Gabonais Edlin Randy Essang-Matouti (ex-FC 105/Gabon). En revanche, le club de la ville des Genêts s'est passé des services de cinq joueurs jusque-là : Hodeifa Arfi, Sabri Cheraïtia, Noufel Ould Hamou, Mustapha Alili, et le gardien Yacine Sidi Salah.

Dans le souci de préserver l'ossature, la direction a prolongé les contrats du gardien Mohamed Idir Hadid, du latéral droit Farès Nechat-Djabri, du milieu défensif Salim Boukhenchouche, du milieu offensif Koceila Boualia, ainsi que du défenseur et capitaine Badreddine Souyad.