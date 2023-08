Le championnat d’Afrique de football scolaire 2023-2024 a été au menu d'une réunion regroupant la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) et les représentants de la Fédération algérienne de sports scolaires (FASS), a indiqué samedi un communiqué de l'instance fédérale.

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a ouvert les inscriptions pour la deuxième saison du Championnat d’Afrique de football scolaire 2023/2024, un programme lancé en avril 2021 par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en partenariat avec les gouvernements des pays membres et les associations affiliées à la CAF dans le but de développer et d’élever le niveau et la qualité du football scolaire masculin et féminin.

Etaient présents à cette réunion, le DTN Mustapha Biskri et son adjoint Djelloul Zohir, Rachid Ait Mohamed, responsable du département Elite et Chafik Ameur, coordinateur et responsable de la formation, alors que la FASS était représentée par Amar Kouadri, secrétaire général et Aziz Salamali, Directeur technique national.

Parmi les p oints débattus lors de cette réunion : la préparation de la phase nationale pour dégager une sélection nationale qui participera au tournoi zonal, prévu en décembre 2023, qualificatif pour la phase finale en avril 2024, le passage d’un jeu à 8 à un jeu à 11 pour les garçons, alors que pour les féminines le jeu à 8 est maintenu ainsi que l'examen du cahier des charges pour le choix de la wilaya devant abriter le tournoi final national, parmi au moins trois wilayas que sont Tlemcen, Mascara et Bordj Bou-Arréridj. L'organisation de 2 à 3 mini-stages en prévision des échéances à venir a été également proposée.