La France est confrontée à une situation de sécheresse qui s'aggrave dans plusieurs territoires en raison d'un manque de pluviométrie et d'un déficit de remplissage des nappes depuis plusieurs années, selon un bilan de l'Office français de la biodiversité (OFB) publié vendredi.

A la mi-août, 78 départements étaient concernés par des restrictions d'eau, dont 40 se trouvaient en situation de crise, correspondant au plus haut niveau d'alerte, indique la bilan.

Les températures élevées et le manque de précipitations récentes ont conduit à une diminution ''significative'' de la ressource en eau, mettant sous tension l'approvisionnement en eau potable, accentuant la sécheresse des sols et rendant difficile le maintien des débits minimums dans les cours d'eau, ainsi que les activités économiques clés dans plusieurs régions, a expliqué l'OFB.

Dans ce contexte, les principales mesures de restriction instaurées par les préfets sont des réductions de volumes d'irrigation, des restrictions pour les industriels, des interdictions d'arrosage pendant les heures les plus chaudes de la journée et des interdic tions d'utilisation de l'eau pour des usages non prioritaires, a-t-il informé. En cas d'infraction, les inspecteurs de l'environnement de l'OFB engagent une procédure judiciaire.

La peine maximale encourue en cas de non-respect des restrictions est de 1.500 euros pour un particulier ou une personne physique et de 7.500 euros pour une personne morale.

"De nombreux territoires sont confrontés à une sécheresse sévère, de nombreux territoires sont aujourd'hui en grande difficulté.

L'Etat est à leurs côtés pour surmonter cette situation dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Eau, pour une gestion résiliente et concertée de l'eau", a déclaré la secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, Sarah El Haïry, citée par l'OFB.