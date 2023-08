Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont procédé à la saisie de 1,3 kg de cocaïne et 35.000 comprimés psychotropes, ainsi qu'au démantèlement d’un réseau international de trafic de ces produits prohibés à partir de l’Europe avec l’arrestation de sept individus, a indiqué vendredi ce corps de sécurité, dans un communiqué.

Cette opération qui a permis la saisie également d’une quantité de boissons alcoolisées, intervient sur la base d’informations sûres parvenues au groupement territorial de la Gendarmerie nationale concernant un réseau transfrontalier activant dans l’import, le transport et le trafic de drogue à partir de la France puis l’Espagne vers l’Algérie.

Les unités de la Gendarmerie nationale de Mostaganem et suite à l'exploitation de ces informations et aux méthodes de recherche et d'investigation, ont réussi à démanteler le noyau principal de ce réseau criminel composé de 12 personnes et à l’arrestation de sept individus ainsi qu'à l'identification des autres membres du réseau.

L'opération a permis aussi la saisie de quatre véhicules et des piè ces de rechange, de huit téléphones portables utilisés par le réseau pour le transport, le contact et des montants estimés à 122.750 DA et 2.860 euros, selon la même source.

Après parachèvement des procédures légales, les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont présenté les mis en causes devant la justice.