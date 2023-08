Les écoles coraniques et les mosquées de la wilaya d’Adrar connaissent, en ces temps de vacances scolaires, un une affluence croissante des apprenants du Saint Coran, notamment des enfants encouragés par leurs parents, conscients des valeurs de l’apprentissage du Livre sacré.

L’on relève, ainsi, que pas moins de 460 espaces d’accueil et d’apprentissage, dont des écoles coraniques, des Katatibe (établissements de récitation), et 28 internats sont ouverts à Adrar à la satisfaction de plus de 57.800 disciples, des deux sexes, encadrés par 1.380 enseignants, tous grades d’enseignement confondus, a indiqué le chef de service de l’enseignement coranique, de la formation et la culture islamique à la direction des Affaires religieuses et des Waqf (DARW).

Le programme établi par ces centres d’enseignement prévoit, outre l’apprentissage du saint Coran, des cours en théologie (jurisprudence et exégèse), en Hadith et Sira Ennabouia (conduite du prophète Mohamed QSSSL), des cours linguistiques, grammaire et aspects phonétiques et phonologiques de la récitation, dans ses deux versions de Tartil (lecture) ou de Tajw id (psalmodie), a expliqué Mokhtar Bendjaâfar. Mettant à profit cette tendance à la hausse du nombre d’apprenants dans ces établissements, les responsables mettent au point une panoplie d’activités et de programmes incitatifs et compétitifs entre disciples par l’organisation de concours afférents aux saint Coran et aux sciences religieuses.

Ces actions, sanctionnées par des compétitions dans divers volets religieux avec la participation de plus de 1.000 bambins, ont permis de primer 400 "petits récitants", "36 petits prêcheurs (Khatib) et autant de "petits mounchid".

Les participants à ces concours se sont vus accorder, en signe d’encouragement, des colonies de vacances sur les plages du Nord du pays, a fait savoir le même responsable.