La partie nord du Parc des Grands vents à Alger, un espace de divertissement et de loisirs très prisé par les visiteurs, sera bientôt ouverte et devrait contribuer à alléger la pression que connait la Promenade des Sablettes, notamment les week-ends, a fait savoir le Directeur de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA), Ramdane Kerbadj.

M. Kerbadj a indiqué dans une déclaration à l'APS que le Parc des Grands vents "Dounia Parc" s'étend sur une superficie de 1059 hectares, précisant que la partie devant bientôt être ouverte au public couvre une superficie de 100 hectares et proposera divers services aux visiteurs qui pourront profiter des espaces de divertissement et d'autres services à des prix compétitifs.

Le Directeur de l'OPLA a fait état d'une étude en cours pour identifier les besoins de cet espace en termes de main d'œuvre (gardiennage et hygiène), évoquant, en outre, la conclusions de contrats avec plusieurs prestataires pour proposer aux visiteurs des services de restauration et de loisirs.

Le parc comprendra en plus des pistes cyclables dédiées au "vélo partage", d'autres pistes pour les joggeurs, ainsi que des équipements de musculation en plein air à l'image de ceux disponibles au niveau des Sablettes, et ce, au grand bonheur des amateurs de "bodybuilding", ajoute le même responsable, précisant que ce parc se démarque des autres parcs par les deux lacs artificiels qu'il abrite.

Evoquant l'ouverture du parc de Oued Smar (ancienne décharge), M. Kerbadj a assuré que les travaux d'aménagement et d'équipement de cet espace qui se veut "un modèle réussi" de protection de l'environnement, vont bon train.

Les sites gérés par l'OPLA drainent plus de 400.000 visiteurs les week-ends

Cette période de l'été est marquée par une importante affluence des visiteurs, notamment sur les parcs et les forêts, a fait remarquer M. Kerbadj, affirmant que plus de 400.000 visiteurs sont enregistrés les week-ends, surtout à la Promenade des Sablettes et Bourouba, le parc jouxtant Djamaâ El-Djazaïr et les forêts relevant de l'Office.

Il a ajouté également que cette année a vu une grande affluence de la communauté algérienne à l'étranger,et ce, pour la qualité des services fournis et aux prix compétitifs proposés, affirmant que le champ est ouvert pour la jeunesse créative (start-up) afin de réaliser les différentes activités dans ces sites, à l'instar de la création des pistes cyclables au profit des visiteurs des espaces ouverts.

M. Kerbadj a relevé que l'OPLA assure la gestion de 22 sites, y compris les forêts de Ben Aknoun et Diar Elkaf (Bab El Oued) et à Ain Nâadja, en plus des stades de proximité au niveau des parcs.