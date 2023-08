Les produits de la ruche et leurs petites productrices, les abeilles, sont à l'honneur

à la neuvième édition du Festival de l'abeille et du miel, ouverte jeudi au village Ahrik

dans la commune de Bouzguene, à plus de 60 km au sud-est de Tizi-Ouzou.

Une cinquantaine d'exposants animent cette nouvelle édition initiée par le comité de village Ahrik en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APC) et l'Assemblée populaire communale de Bouzguene, et qui vise à faire la promotion des miels de la région d'Ahrik en particulier et ceux produits ailleurs, a Tizi-Ouzou ou dans d'autres wilayas, ont précisé les organisateurs.

La protection de l'abeille, ce petit insecte allié des agriculteurs assurant la pollinisation des plantes et des arbres, est aussi mise en avant à l'occasion de cet événement annuel qui s'étalera sur trois jours (du 17 au 19 août).

Les apiculteurs saisissent l'occasion de manifestations telle que ce festival pour tirer la sonnette d'alarme sur les effets "dévastateurs" des pesticides sur les abeilles, dont des maladies qui les affectent, tel que le Varroa (un acarien), a-t-on appris auprès des professionnels de la filière apicole.

Différents miels (de forêt, de toutes-fleurs, d'agrumes, d'eucalyptus, d'euphorbe), pollen, propolis, gelée royale, notamment et autres produits cosmétiques et gastronomiques faits à base de produits de la ruche, sont présentés aux visiteurs, de même que des produits d'artisanat.

Il s'agit, entre autres, de la vannerie, la poterie, la tapisserie, le bijou traditionnel et l’habit traditionnel.

Des animations culturelles et des activités sportives ainsi qu'une dégustation des produits de la région est au menu durant ce festival.

Le comité d’organisation prévoit une journée sportive pour le vendredi 18 août, dont un cross et des exhibitions sportives.