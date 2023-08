Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian avec lequel il a évoqué la coopération économique et financière bilatérale et les moyens de la renforcer, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a été l'occasion "de passer en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider davantage", selon la même source.

Les échanges ont mis en évidence "l'excellence de la relation bilatérale historique et du partenariat stratégique entre les deux pays", souligne le ministère. Les discussions ont porté notamment sur "les conclusions de la visite en Chine effectuée par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, en juillet dernier, au cours de laquelle les dirigeants des deux pays ont affiché leur volonté ferme à consolider les relations solides entre l'Algérie et la Chine et à renforcer la coopération économique bilatérale", selon le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties ont mis l'a ccent sur plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la promotion des investissements, le renforcement du commerce bilatéral, ainsi que la collaboration dans les secteurs des infrastructures et du développement. Une attention particulière a été accordée, lors de ces discussions, au financement des grands projets économiques stratégiques, à l'instar de l'exploitation du minerai de fer de Gara-Djebilat et du phosphate intégrée à l'Est du pays, du Port-Centre et du rail, précise le ministère.

Par ailleurs, M. Faid, tout en saluant la contribution des entreprises chinoises dans le développement de l'économie algérienne, a exprimé le souhait d'une implication "plus affirmée" de ces entreprises dans le marché algérien, notamment, à travers l'investissement, ajoute-t-on.

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Algérie "a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux pays, tout en réitérant l'engagement continu de son pays à fructifier davantage la coopération algéro-chinoise, y compris dans les domaines bancaires, des infrastructures et de la numérisation".

Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et les échanges sur les questions d'intérêts mutuels permettant de parvenir à un partenariat mutuellement bénéfique, est-il souligné dans le communiqué.