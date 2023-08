Les investissements directs étrangers (IDE) sur la partie continentale de la Chine, en usage réel, dans l'industrie manufacturière de haute technologie ont augmenté de 25,3% sur un an au cours des sept premiers mois de l'année, a indiqué vendredi le ministère du Commerce. Les industries de haute technologie ont connu une croissance des IDE de 3,8% durant cette période.

Le flux d'IDE, en usage réel, s'est élevé à 766,71 milliards de yuans (environ 106,48 milliards de dollars) de janvier à juillet, en baisse de 4% sur un an. Au cours des sept premiers mois, les investissements de la France, du Royaume-Uni, du Canada et de la Suisse ont respectivement bondi de 213.7%, de 159.9%, de 113.3% et de 61.2% sur un an.

Un total de 28.406 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été créées durant cette période, en hausse de 34% en glissement annuel.