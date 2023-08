La NASA, agence spatiale américaine, a sélectionné le fabricant aérospatial et prestataire de services de lancement, Rocket Lab USA Inc. basé en Californie, pour assurer le service de lancement de sa mission PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Eperiment).

La mission PREFIRE a pour but de fournir aux chercheurs une vision plus précise de l'énergie entrant et quittant la sphère terrestre, a indiqué la NASA dans un communiqué publié lundi.

Cette mission aidera à combler la lacune dans la compréhension de la quantité de chaleur terrestre perdue dans l'espace, en particulier celle provenant de l'Arctique et de l'Antarctique.

L'analyse des mesures de PREFIRE permettra d'alimenter les modèles climatiques et glaciaires et de mieux prévoir l'impact du réchauffement climatique sur la perte de glace de mer, la fonte des glaces, et la montée du niveau de la mer, selon la NASA.