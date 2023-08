La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, s'est hissée en demi-finales

du Masters 1000 de Cincinnati, vendredi, en battant la Tchèque Marketa

Vondrousova (7-6, 6-1).

Dans un tournoi qui ne lui avait jamais réussi les années précédentes (troisième tour au mieux), la N.1 mondiale a cette fois-ci imposé ses standards et s'est qualifiée pour les demi-finales dans l'Ohio.

Dans le dernier carré, la Polonaise retrouvera la gagnante du quart de finale opposant l'Américaine Coco Gauff à l'Itaienne Jasmine Paolini.

La gagnante du dernier Wimbledon aura sans doute quelques regrets par rapport au premier set. Deux fois elle a servi pour le remporter et les deux fois, elle n'a pas réussi à conclure, rattrapée par ses fautes et par la justesse de la Polonaise dans les moments qui comptaient.

Auteur de pas mal de cadeaux dans ce premier acte (21 fautes directes), Swiatek a réussi à serrer le jeu dans le jeu décisif à l'image de ce revers gagnant long de ligne et de ce coup droit décroisé.

La suite a été à sens unique ou presque avec une Vondrousova de plus en plus régulièrement dépassée par la force de frappe de sa rivale.

Elle a cédé un premier break sur une faute avant d'être double breakée quelques jeux plus tard. Swiatek n'a plus rien lâché et s'est même permis de conclure d'un coup droit gagnant sur service adverse.