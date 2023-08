Ces dernières années, les jet-skis ont envahi les plages algériennes en saison estivale en faisant le bonheur des aventuriers et leur permettent de s'éloigner de la cohue sur les plages, mais

aussi le malheur des vacanciers en raison des infractions et des mauvais agissements à bord de ces

engins.

Unanimes à ce sujet, différents acteurs ont souligné à l'APS, que ces véhicules nautiques sont à

double tranchant bien qu'ils permettent aux estivants un amusement sans pareil, cela pourrait vite

tourner au drame en cas de non-respect de la réglementation.

Mounir Arbia, membre de l'Association des anciens Scouts musulmans algériens (SMA) a affirmé que

certains phénomènes sur les plages, pouvant constituer un véritable danger pour les estivants

notamment les enfants, ont pris de l'ampleur ces dernières années.

La disponibilité des différents véhicules nautiques sur les plages algériennes à l'instar des jet-skis,

attire une myriade d'estivants étant une source de divertissement, cependant le non-respect des

règles de leur utilisation, pour ne citer que les endroits et la non-disponibilité des moyens de

protection et de sauvetage en mer constituent une menace et un grand danger, a-t-il poursuivi.

Emmener des animaux à la plage, tel que les chevaux représente une autre pratique qui s'ajoute au

mésusage de ces engins, poussant ainsi certains chefs scouts à opter pour les plages rocheuses,

souvent difficiles d'accès, pour éviter ces phénomènes.

Saison estivale: 31.750 enfants ont bénéficié des camps de vacances

Pour sa part, le chargé de l'information au niveau de la Direction générale de la Protection civile

(DGPC), Nassim Bernaoui a soutenu que le phénomène des véhicules nautiques, avec ou sans

moteur, fait chaque saison estivale de nombreux blessés voire des cas de décès.

Pour M. Bernaoui, les usagers de ces véhicules sont responsables de ces dépassements contraires à

la réglementation, portant claire, notamment au sujet de l'entrée et la sortie de l'eau, où il est hors

de question d'occasionner des désagréments pour les estivants.

De plus, il est clairement stipulé que ces engins doivent naviguer à une distance d'au moins 200 à 300

mètres loin de la côte, alors que certains usagers, et le constat est là, se permettent de se faufiler

entre les nageurs et arriver jusqu'au sable.

Ces infractions occasionnent, a déploré le responsable à la DG de la Protection civile, entre 10 et 15

blessés chaque saison estivale.

Afin de mettre un terme à ces dépassements, le Directeur de l'Office des parcs, des sports et des

loisirs d'Alger (OPLA), Ramdane Kerbadj, a fait savoir que ses services avaient pris les mesures

nécessaires à même de permettre aux estivants de profiter des vacances, à l'instar des patrouilles

d'inspection déployées et les opérations de sensibilisation menées ici et là avant même le début de la

saison estivale.

M. Kerbadj s'est, par ailleurs, félicité de la baisse du nombre d'infractions au niveau des plages,

notamment au regard des consignes strictes en la matière, visant à écarter tout ce qui porterait

atteinte à la sécurité et au confort des vacanciers.

Le même responsable a appelé notamment les utilisateurs de ces véhicules à respecter les textes de

loi, et à coopérer avec les autorités officielles afin de réussir la saison estivale et préserver, partant, la

sécurité des estivants.