Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafidh Henni a annoncé mardi à El Bayadh, la réorganisation de l’opération de distribution de l’orge fourrager, un

produit subventionné destiné à toutes les espèces de bétail et non pas seulement les brebis.

Le quota d’orge dont bénéficie les éleveurs de bétail touchera également les éleveurs d'ovins (brebis,

agneaux et moutons), une fois adhérés au système triangulaire qui assure, durant toute l’année au

niveau de l’Office national de l’aliment de bétail, l’accès au fourrage régulièrement et à des prix

étudiés et permet la vente de la production de têtes de bétail à l’Algérienne des viandes rouges, a

souligné le ministre en marge de son en marge de son inspection de l’unité d’aliment de bétail dans

la commune de Bougtob, dans le cadre de sa visite dans la wilaya.

Répondant à des préoccupations des éleveurs de camélidés dans cette wilaya, M. Henni a mis

l’accent sur la nécessité de respecter strictement la note directive du ministère de l'Agriculture et du

Développement rural qui stipule que les éleveurs de camélidés bénéficient de deux kilogrammes (2

kg) d'aliments par tête et par jour tout au long de l'année, sachant que cette opération concerne

environ 480.000 têtes au niveau national.

Il a également ordonné la mise en place d'une cellule de wilaya pour assurer le suivi des

préoccupations des éleveurs de camélidés devant comprendre tous les intervenants de la filière et

les associations professionnelles pour dégager les solutions possibles instantanément.

Concernant la préoccupation de certains éleveurs ayant réclamé la mise en place d'autres puits de

pâturage et leur approvisionnement en énergie solaire dans les zones de Oued Jerifat et Chaâla, ainsi

que d'autres dans le sahara de la wilaya, le ministre a fait part de l’inscription, prochainement, d'une

opération de réhabilitation et d’équipement des puits réalisés par le Haut-Commissariat de

développement des steppes de la région.

Le ministre a inspecté l'unité d'engraissement du bétail de Bougtob qui comprend 10 annexes

implantées dans les wilayas d'El Bayadh, Saïda, Nâama, Bechar et Adrar.

Développement de l'élevage: des résultats satisfaisants grâce aux mesures prises

Au cours de cette année, 6.468 tonnes de fourrage subventionné ont été distribuées aux éleveurs, en

plus de la collecte et du stockage d'environ 500.000 quintaux de maïs jaune séché des agriculteurs

des wilayas d'Adrar et de Timimoun, selon les explications fournies.

M. Henni a également examiné l'activité du Complexe régional des viandes rouges de la commune de

Bougtob, géré par la société algérienne des viandes rouges "Alviar", dont la capacité de production

est estimée à 12.000 tonnes de viande rouge par an.

Le ministre a, d’autre part, insisté sur la nécessité d'attirer le plus grand nombre d'éleveurs et de

maquignons dans le cadre des contrats de partenariat avec le complexe régional de Bougtob afin de

garantir l’approvisionnement du marché national en viande rouge et à des prix compétitifs.

Au Complexe régional, un exposé sur les indicateurs du secteur agricole dans la wilaya d’El Bayadh a

été présenté au ministre qui a révélé qu'un comité ministériel sera dépêché, la semaine prochaine,

pour étudier et recenser tous les besoins liés à la réalisation d'opérations complémentaires pour les

programmes de développement rural dans la wilaya.

M. Henni a exprimé la volonté de son département ministériel d'inscrire un programme

supplémentaire pour la wilaya, concernant les différentes branches agricoles, dont la plantation

d'arbres fruitiers résistants à la sécheresse en utilisant des techniques d'économie d'eau et

l'extension des surfaces de production de dattes dans les oasis de Brizina, El-Bnoud et Labiodh Sidi

Cheikh, ainsi que l'accompagnement d'une entreprise privée pour la plantation des arganiers au

niveau d'une ferme pilote de la wilaya, couvrant une superficie estimée à 50 ha.

Après avoir rappelé les capacités de stockage de céréales, actuellement estimées au niveau national

à 40 millions de quintaux et qui atteindront 90 millions de quintaux dans deux ans, le ministre a

donné son accord pour inscrire un 8e dépôt de proximité dans la wilaya d'El Bayadh au niveau de la

commune de Tismouline.

La wilaya a bénéficié auparavant de sept (7) entrepôts d'une capacité de 5.000 quintaux chacun, en

plus d'un complexe de stockage de céréales d'une capacité de 10.000 tonnes, dont les travaux ont

été relancés dernièrement avec un taux d’avancement actuel de 62%, devant être réceptionné avant

la fin de l’année en cours.

Après avoir révélé que la wilaya a bénéficié d’un programme complémentaire pour le raccordement

de 1.695 exploitations agricoles à l'électricité, M. Henni a appelé les services de la wilaya à procéder

immédiatement à la création de périmètres agricoles pour les mettre à la disposition de jeunes

promoteurs de la wilaya, afin de remplacer les contrats de concession résiliés dans le cadre de

l’assainissement du foncier agricole à travers la wilaya qui a permis la récupération de 500.000

hectares.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a achevé sa visite dans la wilaya d’El Bayadh

en présidant, au périmètre agricole de la région de Mesbah de la commune d’El Kheiter, l’entrée en

service d’un projet de raccordement de trois exploitations agricoles à l’électricité qui a nécessité une

enveloppe financière de 17 millions DA.