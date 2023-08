L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné,

mercredi, la poursuite des crimes commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien,

évoquant un "terrorisme organisé".

"Les crimes de l'occupation sioniste sont une extension de la guerre ouverte et du terrorisme

organisé dans tout le territoire palestinien occupé, en violation flagrante du droit international

humanitaire", a écrit l'OCI dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa.

L'Organisation islamique a appelé, à cet égard, "la communauté internationale à assumer ses

responsabilités et à prendre des mesures efficaces pour mettre un terme aux crimes de l'occupation

sioniste en cours, tenir leurs auteurs pour responsables et fournir une protection internationale au

peuple palestinien".

Par ailleurs, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu-Rudeinah, a affirmé, mercredi,

que la poursuite des crimes sionistes "risque de déstabiliser toute la région".

Il a condamné, dans ce sens, notamment "les incursions interminables des forces de l'occupation

sioniste et ses colons dans les villes et villages palestiniens, conduisant à l'arrestation des dizaines de

Palestiniens et à la destruction de leurs biens".

A rappeler que17 Palestiniens ont été arrêtés, mardi, par les forces de l'occupation sioniste dans

diverses régions en Cisjordanie occupée.