Un décret exécutif vient d'être publié au Journal officiel (JO) n 50, portant composition et

fonctionnement du Conseil national consultatif de promotion des exportations.

Signé par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane le 3 août en cours, ce décret a pour

objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n 04-173 du 12 juin 2004

portant compositions et fonctionnement du Conseil national consultatif de promotion des

exportations.

Ce Conseil a pour missions de contribuer à définir les objectifs et la stratégie de développement des

exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions de promotion des exportations,

et de proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementaire pour faciliter

l'expansion des exportations hors hydrocarbures.

Le Conseil est chargé, au titre de ces missions, de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie

nationale des exportations hors hydrocarbures, la proposition de toute mesure susceptible de

faciliter l'opération d'exportation et l'accès des produits algériens aux marchés extérieurs et la

formulation de toutes propositions susceptibles de renforcer la compétitivité des produits et services

algériens sur les marchés extérieurs.

Il a pour mission également l'examen de toutes les mesures incitatives susceptibles de soutenir les

exportateurs ou toute opération de valorisation des produits locaux, la proposition de toutes

mesures visant l'amélioration des activités dans les zones franches et les mesures susceptibles de

lever les obstacles qui entravent l'opération d'exportation.

Le Conseil national consultatif de promotion des exportations, est présidé par le Premier ministre ou

le Chef du gouvernement, selon le cas, et composé de 12 ministres, du représentant de la Banque

d'Algérie, le directeur général des Douanes, le président de l'Abef, les présidents des chambres CACI,

CNA, CNAM, CAPA, ainsi que les présidents d'associations et des organisations patronales en lien

avec les exportations.

Selon le même texte, il est créé auprès du ministère du Commerce et de la Promotion des

exportations une plateforme numérique répertoriée, par secteurs intervenants dans l'opération

d'exportation, dédiée à la réception et au traitement des doléances des exportateurs.

Cette plateforme numérique constitue un "outil d'aide au Conseil pour le suivi de la levée des

obstacles aux opérations d'exportation et pour la prise des mesures nécessaires permettant leur

facilitation", explique la même source.

Le Conseil soumet au président de la République un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur

l'évaluation de l'application des mesures proposées, d'après le décret.