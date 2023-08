"Mouna Louisa chante le Bel Canto algérien" est l'intitulé d'un double album de "Mouna

Louisa", une nouvelle artiste aux talents multiples, qui vient enrichir le monde de la chanson

algérienne, à travers une trentaine de pièces à la vision conceptuelle d'une grande créativité, aux

contenus authentiques, rendus dans des formes modernes, ouvertes sur l'universalité.

Produit par les Editions "Sono-star", ce double album a la qualité et la richesse harmoniques

nécessaires pour figurer dans la collection "Bel Canto Algérien", ouverte avec la contribution de

l'auteur et compositeur Amar Azzouz qui, au delà des chansons de ce double album qu'il a lui-même

écrites et composées, a brillamment adapté, "Koum Tara", joyau du patrimoine lyrique algérien.

Mouna Louisa, Karima Bensoula de son vrai nom, surprend les mélomanes, par son interprétation

des œuvres de ce double album, au delà de sa maîtrise des arts graphiques, un autre domaine dont

elle a fait sa profession de base, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le nom d'artiste qu'elle s'est

choisie, lequel n'est pas sans rappeler la célèbre "Mona Lisa" de Léonard De Vinci.

Etant également une trilingue, Mouna Louisa a été judicieuse de mettre à profit cette richesse

linguistique pour produire une œuvre en trois versions, Arabe, Kabyle et Français.

Trente et un titres ouverts sur l'universalité, permettant au public algérien d'ici et d'ailleurs d'en

apprécier les contenus et prendre part, près de deux heures et demie durant, à un voyage onirique,

mettent en valeur les interprétations de cette nouvelle cantatrice à la voix suave dotée d'une large

tessiture.

"Achewiq bwaghriv 1", "Ourgagh", "Ayen, ayen", "Athadarthiw", "Achewiq bwaghriv 2", "Houz a

Yamina", "Ch'dhah a Tawes", Djazaïr El Assima" et "Agma", sont parmi les pièces à travers lesquelles

Mouna Louisa chante l'adret et l'ubac.

Elevée dans la tradition des "Ourares kabyles" (chants à l'esprit festif exécutés par une chorale

féminine soutenue uniquement par des percussions traditionnelles), Mouna Louisa excelle dans la

"Houz Dance Music", caractéristique de la chanson et de la rythmique de cette région, manifestant

également des dons prononcés, quant à l'interprétation des œuvres recoupant dans d'autres univers

musicaux.

C'est cette aptitude à maîtriser plusieurs genres musicaux qui ont déterminé Amar Azzouz à lui écrire

et composer ce double album aux contenus prolifiques, émargeant dans les enres, orientaux, chaâbi,

pop, R&B et kabyles.

L'appellation de "Bel Canto" répond au souci de "rompre, par les musiques proposées, avec les

standards habituels de la chanson algérienne, à dominante festive et légère, alors que le "Bel Canto",

lui, est pensé comme une musique "soft", riche en sens et harmonies et exigeante en virtuosité",

explique, Amar Azzouz.

C'est ainsi que l'écoute des titres interprétés par Mouna Louisa révèle un rapprochement vers

l'universalité avec une musique qui s'ouvre aisément sur la distribution symphonique.