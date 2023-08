Un concours sera organisé pour choisir le meilleur logo du Salon international du tourisme et

des voyages (SITEV) pour la décennie 2024-2033, et ce, en marge la 22e édition du salon prévue du

28 septembre au 1er octobre 2023, indique lundi un communiqué du ministère du Tourisme et de

l'Artisanat.

"Ouvert aux infographistes amateurs et professionnels de nationalité algérienne, le concours

récompensera la meilleure proposition de logo pour le Salon international du tourisme et des

voyages", précise la même source, ajoutant que les candidats doivent remplir le formulaire de

participation téléchargeable sur le site web www.sitev.dz dans la rubrique "Concours".

Les travaux doivent être envoyés en version électronique au Jury du "SITEV LOGO CONTEST" à

l'adresse [email protected], au plus tard le 14 septembre 2023.

Les personnes intéressées peuvent consulter toutes les informations relatives au concours et les

conditions de participation sur le site web susmentionné, ainsi que sur les réseaux sociaux du

Commissariat du SITEV, conclut le communiqué.