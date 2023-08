L'autorité de l'aviation civile du Soudan a rouvert l'espace aérien dans le secteur oriental du pays.

"L'autorité soudanaise de l'aviation civile a émis un avis d'ouverture de l'espace aérien pour le trafic aérien dans le secteur est du pays à partir d'aujourd'hui", a indiqué mardi un communiqué de l'aéroport international de Khartoum. Le communiqué précise que l'autorité a annoncé le lancement d'un centre de navigation aérienne alternatif dans la ville de Port-Soudan, dans l'est du pays.

L'espace aérien du Soudan est fermé depuis le début des affrontements entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF) à la mi-avril, les systèmes de navigation aérienne de l'aéroport international de Khartoum ayant été affectés par le conflit entre les deux parties. Depuis lors, l'aéroport international de Khartoum est hors service. Des diplomates et des ressortissants étrangers ont utilisé un petit aéroport affilié à la base militaire aérienne Wadi Seidna dans la ville d'Omdurman, au nord-ouest de la capitale Khartoum pour quitter le pays.

D'autres pays ont ut ilisé l'aéroport international de Port-Soudan, dans l'Etat de la mer Rouge, à plus de 800 km à l'est de Khartoum.

Des organisations humanitaires sollicitent l'aide de la communauté internationale

La communauté internationale "n'a aucune excuse" pour son retard à soulager les souffrances de la population soudanaise, victime depuis quatre mois d'un conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), affirment mardi des dirigeants de grandes organisations humanitaires. "Nos appels humanitaires peuvent aider quelque 19 millions de personnes au Soudan et dans les pays voisins.

Cependant, les deux appels sont financés à un peu plus de 27%. Veuillez changer cela", réclament ces dirigeants parmi lesquels les patrons des grandes agences onusiennes ou privées Save the Children et CARE par exemple. Les signataires de l'appel exhortent aussi avant tout les forces rivales à cesser "immédiatement" les combats. Par ailleurs, ils rappellent que plus de 14 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire et que plus de 4 millions de personnes ont fui les combats, se trouvant toujours déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiés dans toute la région.

"Le temps presse pour que les agriculteurs plantent les cultures qui les nourriront ainsi que leurs voisins. Les fournit ures médicales sont rares. La situation devient incontrôlable", mettent-ils en garde.

Les responsables promettent de continuer à "faire pression pour l'accès à toutes les personnes et dans toutes les régions du Soudan pour apporter des fournitures humanitaires et des services essentiels".

Depuis le 15 avril, le Soudan connaît un conflit entre l'armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.