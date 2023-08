La Chambre des représentants du peuple, chambre basse du Parlement éthiopien, a ratifié lundi un état d'urgence de six mois dans la région de l'Amhara (nord), en raison des conflits prolongés entre l'armée et des miliciens locaux.

Ce vote lors d'une session extraordinaire valide la décision prise par le conseil des ministres le 4 août. En expliquant la nécessité de cette mesure devant les députés, le whip en chef du gouvernement, Tesfaye Beljige, a déclaré que les activités armées illégales en Amhara étaient devenues impossibles à contrôler via une application normale de la loi.

La confrontation armée menace fortement l'ordre constitutionnel de ce pays d'Afrique de l'Est et perturbe l'ensemble des activités économiques et sociales des résidents de la région, a-t-il ajouté. Le gouvernement a dit juger nécessaire de prendre des mesures d'urgence pour maintenir la paix et la sécurité publiques et faire respecter la loi et l'ordre.

Selon lui, cette décision vient d'une demande officielle du gouvernement régional de l'Amhara, lequel a appelé le gouvernement fédéral à "prendre des mesures appropriées " en réponse à l'expansion des conflits.