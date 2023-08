Le Dr Mohamed-Lamine Saidani, spécialiste de l’envenimement scorpionique à l’Institut Pasteur, a appelé, lundi à M’sila, à bénéficier de l’expertise de spécialistes de la prévention et du traitement des piqûres de scorpions.

Intervenant lors d’une journée de formation ciblant les personnels du secteur de la santé pour les sensibiliser aux dangers de l’envenimement scorpionique, le Dr Saidani a souligné que les campagnes de sensibilisation doivent permettre de corriger certaines "idées reçues" quant au traitement des cas de piqûres de scorpion afin, a-t-il dit, d’éviter des décès.

Au cours de cette journée de formation, initiée par la direction de la santé et de la population de la wilaya de M’sila, le même intervenant a appelé à la nécessité d’organiser des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens, et les inviter à ne pas recourir aux méthodes traditionnelles pour traiter les cas d’envenimement, tout en accélérant le transfert des personnes piquées vers la structure de santé la plus proche pour des soins appropriés.

Le Dr. Saidani a égalemen t insisté sur l’implication des mosquées, des établissements d’enseignement et des associations dans les campagnes de sensibilisation contre les dangers des piqûres de scorpions, en utilisant un langage simple, à la portée des populations ciblées par la sensibilisation.

Le même spécialiste a aussi rappelé que la région de M’sila est connue pour le foisonnement de différents types de scorpions, notamment les plus dangereux d’entre eux, ce qui nécessite, selon lui, de multiplier les mesures préventives avec la participation de tous les acteurs.

Pour sa part, le Dr Asma Nadjem, spécialiste en épidémiologie, lors d’un exposé sur le phénomène de l’envenimement scorpionique dans la wilaya de M’sila, a attribué la forte incidence des piqûres de scorpions à la nature géographique et au climat de la région.

Une particularité qui favorise, selon elle, la prolifération des scorpions.

Elle a également appelé, dans ce contexte, à des campagnes de nettoyage de l’environnement et à la collecte des scorpions. La même spécialiste a aussi révélé que la wilaya de M’sila a enregistré 1.127 cas d’envenimement scorpionique au cours du premier semestre de l’année 2023.

De son côté, le wali de M’sila a fait part des efforts consentis par les autorités locales pour réaliser un centre de fabrication de sérum ant iscorpionique afin de le rendre largement disponible et contribuer, ainsi, à faire face aux risques des piqûres de scorpions, en prenant rapidement en charge les cas avérés.

Appelant, dans le même contexte, à la création d'une association spécialisée dans la collecte de scorpions, il a exprimé la disponibilité des autorités locales pour fournir les moyens nécessaires en vue de soutenir cet effort.