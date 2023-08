Le projet d’alimentation en eau potable (AEP) de la commune de Hamadia (Tiaret) a été partiellement mis en exploitation, dernièrement, a-t-on appris mardi du directeur de l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), Mounir Charef Khodja.

Cette opération permet l’exploitation des eaux d’un des deux puits foncés dans la zone de Khacha, dans la commune de Rechaïga, avec une moyenne de 20 litres/seconde, permettant d’alimenter la population une fois tous les 4 jours, soit 6 heures, au lieu d’une fois tous les 15 jours, auparavant.

La situation de l’AEP de 9.433 habitants de cette zone sera améliorée, à partir du mois de novembre prochain, et deviendra quotidienne, après la réception entière du projet et le raccordement du deuxième puits d’un débit de 20 litres/s. Ce projet, dont les travaux ont été lancés au début du mois de mai dernier, concerne le raccordement des deux puits réalisés en 2022 aux réservoirs de la ville et dont le coût a été estimé à plus de 177,6 millions DA au titre du programme sectoriel de l’exercice en cours.

Deux entreprises réalisent ce projet, la première réalise les cana lisations de pompage sur une distance de 14 km, alors que la deuxième prend en charge la réalisation de deux stations de pompage et un réservoir d’eau souterrain d’une capacité de 150 mètres cubes. Par ailleurs, l’unité de l’ADE a procédé au transfert des citernes mobilisées pour alimenter un ensemble de quartiers de la commune de Hamadia afin de soutenir le dispositif d’alimentation de 19 quartiers du chef-lieu de wilaya, qui enregistrent une perturbation dans l’alimentation en eau, suite à l’assèchement des puits de la région de Mina, dans la commune de Malakou, a ajouté M. Khodja. Neuf citernes d’une capacité de 85 m3 sont mobilisées pour sillonner les artères et les cités concernées, selon un programme quotidien visant à approvisionner, en particulier, les habitants des immeubles.