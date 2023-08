Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé mardi la signature de l'attaquant brésilien Neymar (Paris SG) pour deux saisons, contre un transfert d'un peu moins de 100 millions d'euros, bonus compris. "Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d'Al-Hilal", a déclaré le Brésilien dans une vidéo postée par son nouveau club sur le réseau social X, anciennement Twitter.

En signant à Al-Hilal, Neymar rejoint un des cadors de la Ligue saoudienne, notamment titré en 2022. Un membre d'un "top 4" particulièrement actif durant ce mercato estival, aux côtés d'Al-Nassr (Mané après avoir attiré Cristiano Ronaldo en décembre), Al-Ittihad (Benzema et Kanté) et Al-Ahli (Mahrez et Firmino).

Au sein du club de la capitale d'Arabie saoudite, Riyad, Neymar retrouvera notamment son compatriote Malcom, le Portugais Ruben Neves, le Serbe Sergej Milinkovic-Savic ou encore le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. En six saisons passées à Paris, Neymar a disputé 173 rencontres et inscrit 118 buts, toutes compétitions confondues.

Cinq fois champion de France, vainqueur de trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des champions, le Brésilien n'a en revanche jamais réussi à apporter une Ligue des champions au club de la capitale, atteignant seulement la finale en 2020, perdue face au Bayern Munich (1-0). "En six saisons dans la capitale, l'international brésilien aura marqué l'histoire du Club", a salué le PSG dans un communiqué de presse ce mardi. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, en a aussi profité pour lui rendre hommage : "Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure".