La liste provisoire des bénéficiaires de 418 logements publics locatifs (LPL) a été affichée, mardi, par les services de la daïra de Boufarik (Blida), a-t-on appris auprès de cette institution. Ce quota de logements fait partie d'un programme de 824 LPL dont a bénéficié antérieurement la commune, a indiqué la même source, assurant que cette liste de logements a fait l’objet d’enquêtes approfondies en raison des "nombreux dépassements" qu'elle englobait.

Pour rappel, un communiqué rendu public, en avril dernier, par les mêmes services de la daïra, a signalé que les enquêtes administratives et foncières menées par la commission en charge du dossier, avaient révélé de nombreux cas n’ouvrant pas droit au logement public locatif (logement social).

Il s’agit de 374 postulants à ce type de logements dont les enquêtes ont démontré qu’ils étaient pleinement propriétaires ou copropriétaires de logements, ou avaient bénéficié d’autres formules de logements.

Le même communiqué avait, aussi, révélé que 141 candidats avaient des revenus de plus de 24.000 DA, 40 autres postulants étaient décédés, alors que d'autres ont quitté le territoire national et résident actuellement à l'étranger. Les enquêtes et les visites nocturnes de terrain, effectuées par la même commission au niveau des domiciles des postulants au LPL, ont également révélé que plus d’une cinquantaine de cas résident dans des logements confortables, selon la même source. Le chef de la daïra a invité tout demandeur de logement s’estimant lésé dans son droit, après l’affichage de la liste, à introduire un recours écrit appuyé par des informations et documents qu'il juge nécessaires, auprès de la commission de recours.

Les recours seront réceptionnés à compter d'aujourd'hui mardi jusqu'au 22 du mois courant, au niveau de la salle omnisports "Chahid Mustapha Chiraf " de Boufarik, en application de l'article 41 du décret exécutif 08-142 du 11 mai 2008, fixant les conditions d'attribution du logement public locatif.

Le même responsable a rassuré tout un chacun de la disponibilité d’un quota supplémentaire de 419 LPL dans la commune de Boufarik, "prévus à la distribution dans les meilleurs délais", au titre d’une liste en cours d’élaboration par la commission de logement, parallèlement à une liste de 180 candidats au logement dans la commune de Guerouaou, attendue à l’affichage dès sa révision complète.