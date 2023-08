La wilaya de Blida a bénéficié d’une enveloppe financière de 1,65 milliard de DA pour l'achèvement de projets de développement accusant un déficit financier, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya.

Ce montant est destiné au financement de projets de développement en cours de réalisation, accusant un déficit financier, et relevant, notamment, des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur, a ajouté la même source. La wilaya a également bénéficié, au titre du programme financé par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, d'une autre enveloppe de plus d’un milliard de DA. Sur ce montant, 113 millions de DA sont affectés à la réalisation de sept (7) nouveaux projets dans le secteur de l'éducation et 120 millions DA pour des opérations visant à améliorer l'alimentation en eau potable (AEP), selon les mêmes services.

Au titre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, les communes de la wilaya de Blida ont bénéficié d'une enveloppe de près de 846 millions DA pour la réalisation de 64 nouveaux projets de développement, alors que le secteur des travaux publics a été doté d'un montant de plus de 100 millions DA pour le financement de trois nouveaux projets.

La même source a signalé la concrétisation de 267 nouvelles opérations de développement, au moment où les travaux se poursuivent pour la réalisation de 215 autres opérations inscrites dans le cadre du programme sectoriel décentralisé et des Plans communaux de développement (PCD).

Par ailleurs, de nombreux projets, inscrits dans le cadre de programmes antérieurs, ont fait l’objet d’une levée du gel, dont deux piscines semi-olympiques, six salles omnisports, et des centres sportifs de proximité. A cela, s’ajoutent un centre de rééducation et de réinsertion d’une capacité de 500 détenus à Larbaa et un centre psychopédagogique pour les inadaptés mentaux dans la commune de Bougara.