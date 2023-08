Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a fortement insisté, mardi à Khenchela, sur la nécessité de concrétiser "dans un court délai" le programme complémentaire de développement dont a bénéficié cette wilaya.

Après avoir écouté, au siège de la wilaya, un exposé sur l’état d’avancement des projets de ce programme décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au profit de la wilaya de Khenchela, le ministre, qui effectue une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, a souligné, la faiblesse du taux de réalisation, ce qui nécessite, a-t-il dit, d’identifier les raisons du retard de certains projets et d’y remédier.

M. Merad a souligné l’importance de ce programme complémentaire de développement, pour la réalisation à laquelle une enveloppe financière totale de plus de 95 milliards de dinars a été allouée.

Il a noté, dans ce contexte, que les 16 opérations qui ont été achevées consistent en des "opérations simples", tandis que les grands projets n’ont pas été livrés dans leurs délais contractuels. Le ministre de l’Intérieur a ajouté que sa présence dans la wilaya de Khenchela intervient sur ordre du président Tebboune qui suit de près l’avancement du programme complémentaire.

Un programme, a-t-il déploré, qui a rencontré de nombreuses difficultés qui ont fait que de nombreux projets n’ont pas été menés à bien dans les délais contractuels.

Le ministre a souligné que l’objectif principal de la réalisation de ce programme est de permettre à cette wilaya, qui jouit d’une position privilégiée, d'être un pôle économique.

Il a également indiqué que les plus hautes autorités du pays attendent avec impatience la concrétisation du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela, et ses retombées positives sur les citoyens.

Il a cité, à ce propos, la ligne de chemin de fer qui reliera la wilaya de Khenchela à Ain Beida (Oum El Bouaghi), ainsi que le dédoublement des routes la reliant aux wilayas du sud, ainsi qu’aux wilayas de Batna et de Tébessa. Il convient de rappeler que la wilaya de Khenchela avait bénéficié, le 12 décembre 2021, d’un programme complémentaire de développement, décidé par le président de la République.

Un programme pour la concrétisation auquel une enveloppe financière de 95,2 milliards de dinars a été allouée et consistant en la réalisation de 59 opérations dont seulement 16 ont été achevées, soit un taux de réalisation de 27 %.

Le ministre de l’Intérieur rencontrera, dans la soirée, les notables de Khenchela et les acteurs de la société civile avant de poursuivre sa visite dans la wilaya de Khenchela, mercredi , au cours de laquelle inspectera les travaux de la ligne ferroviaire devant relier Khenchela à la commune d’Ain Beida (Oum El Bouaghi) sur une distance de 51 km, le projet de dédoublement du chemin de wilaya n 8 dans son segment reliant les communes de Chechar et de Babar, et le projet de réalisation d’un marché national des pommes couvrant une superficie d’un (1) hectare dans la commune de Bouhmama.