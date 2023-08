Dix points de vente en détail à prix raisonnables de légumes secs de production locale et d’importation ont été ouverts à Guelma par la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), a indiqué mardi le directeur de cette coopérative Toufik Terad.

Ces points ont été ouverts au sein des structures et unités de stockage de la CCLS des communes de Belkheir, Oued Feragha, Roknia, Ain Larbi, Aïn Makhlouf, Tamlouka, Ain Reggada, Oued Zenati et du village d’Ain Terab (commune d’Oued Zenati), a précisé à l’APS le directeur de la coopérative.

Ces points assurent la commercialisation du riz d’importation, du pois chiche local et importé, des lentilles locale et d’importation et des haricots d’importation, a indiqué la même source, précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Office interprofessionnel des céréales pour l’approvisionnement du marché national en légumes secs et le rapprochement des points de vente des consommateurs. Des affiches d’information sur les points de vente ont été diffusées par la CCLS, selon le même cadre qui a relevé que les prix pratiqués sont "raisonnables et à l a portée des citoyens".