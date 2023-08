La compréhension et l'usage correct des unités de temps s'acquiert entre 6 et 8 ans et nécessite une bonne connaissance des nombres.

A partir de quel âge les enfants savent ce que représentent une minute, une heure ou une année ? C'est cette question qui a animé des chercheurs en neuropsychologie de l'enfant et en santé des populations de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) des universités Paris-Sud et Paris Descartes.

D'après leur étude publiée dans la revue Journal of Experimental Child Pshycology, les enfants comprendraient et utiliseraient convenablement les unités de temps à un âge situé entre 6 et 8 ans.

Pour cette étude, les chercheurs ont tout d'abord soumis un questionnaire à 57 filles et 48 garçons âgés de 6 à 11 ans scolarisés en Île-de-France. Les enfants devaient par exemple évaluer les durées de temps séparant quatre stades de la vie représentés en images (bébé, enfant, adulte et personne âgée). Ils devaient également indiquer l'heure affichée sur des horloges à aiguilles dessinées, estimer le temps qui les séparait de leur prochain anniversaire ou encore chiffrer la durée de l'entretien passé avec les chercheurs.

Pour évaluer leurs compétences numériques, les chercheurs ont aussi fait passer un test de capacité de gestion des nombres aux jeunes participants. Au terme de toutes ces épreuves, les chercheurs ont abouti au résultat suivant : "[la] connaissance du temps s'acquiert entre 6 et 8 ans, et est intimement liée aux compétences numériques de l'enfant" explique Georges Dellatolas, co-auteur de l'étude, dans un communiqué de l'Inserm.

Et quatre facteurs permettraient d'acquérir cette notion du temps : la connaissance "académique" des nombres, l'aptitude à faire correspondre un nombre à une distance, la mémoire de travail à court terme et la capacité à évaluer si un nombre est faible ou élevé selon son contexte.

Pour affiner ces premiers résultats, les chercheurs souhaitent maintenant réitérer les tests sur un plus grand nombre d'enfants organisés par classes d'âges plus resserrées.

En parallèle, en faisant participer des enfants souffrant de pathologie compliquant le traitement des informations temporelles (la dyslexie notamment), les scientifiques espèrent développer des méthodes d'acquisition de la notion du temps plus appropriées à ces jeunes élèves et ainsi améliorer leur prise en charge.