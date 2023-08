Le poids du serveur pourrait pousser à la consommation des clients. Plus il serait enrobé, plus les consommateurs commanderaient des plats et des aliments peu sains.

Si le sexe des serveurs n'influence pas les choix alimentaires des clients, leur Indice de Masse Corporelle (IMC) favoriserait la consommation d'aliments gras, sucrés et l'alcool, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue Environment & Behaviour.

Les chercheurs de l'Université de Cornell (Etats-Unis) ont réalisé une étude dans 60 restaurants et analysé la composition de 497 dîners en fonction de l'IMC des serveurs. Les conclusions de leurs observations ont révélé que les clients servis par des serveurs corpulents avaient tendance à consommer plus de plats et à boire plus d'alcool que ceux qui avaient commandé auprès d'un serveur plus mince.

"Personne ne va au restaurant pour faire un régime. Par conséquent, les clients sont très sensibles à l'environnement extérieur et aux signes qui nous poussent à manger plus ou des aliments peu sains", explique Tim Doering, chercheur à l'Université de Cornell et auteur principal de l'étude.

« Pour éviter de manger de façon excessive, les consommateurs doivent s'imposer leurs propres limites avant de franchir le seuil du restaurant », explique Tim Döring.

La bonne commande quand on est au restaurant

Si vous déjeunez quasi quotidiennement au restaurant, il serait bon de retrouver dans vos repas : une source de protéines (viande maigre type steak haché, rumsteck... ou volaille, poisson, œufs) et pas trop de matières grasses (sauce à la crème, beurre...), des légumes crus ou cuits, des féculents ou du pain, un laitage ou du fromage, des fruits crus ou cuits. On évite les frites, le pain en patientant, les sauces et les desserts trop sucrés et trop gras. On boit de l'eau et on n'accompagne son menu ni d'apéritifs ni de vin.