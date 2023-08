La quantité grandissante d'e-mails reçus par jour et l'accès aux messageries professionnelles sur les smartphones accentuent le stress professionnel, selon une récente étude britannique. Apprenons à lever le pied !

Des alertes automatiques, un tri compulsif, une lecture instantanée sur votre smartphone de chacun des e-mails que vous recevez... La façon dont vous gérez le flux de courriers électroniques qui arrivent chaque jour dans votre messagerie professionnelle peut avoir un impact sur votre santé, selon une étude dirigée par le docteur Richard MacKinnon au Future Work Center de Londres (Royaume-Uni), un centre de recherche en psychologie du travail.

Vérifications compulsives et alertes automatiques sont sources de stress

Pour arriver à cette conclusion, le Future Work Center a envoyé un questionnaire à 2 000 salariés de divers domaines dans tout le Royaume-Uni. Les questions de cette enquête portaient sur la technologie, sur les comportements au travail et sur les traits de personnalité.

Principales conclusions tirées de ces questionnaires : plus vous consultez votre boîte mail, par exemple lorsque vous recevez une alerte dès qu'un e-mail est reçu, plus vous ressentez de stress. Mais inversement, les personnes qui ne la consultent qu'une seule fois par jour sont aussi sujettes à une forte pression, liée à l'inconnu que renferment les messages non lus qui s'accumulent d'heure en heure. Les accros à la vérification des nouveaux messages dès le réveil et au coucher sont aussi plus à même de souffrir de stress.

Enfin, tous les postes ne sont pas égaux devant l'anxiété générée par les e-mails : selon le centre de recherche, les dirigeants sont plus à même de souffrir de la pression liée à leur messagerie que les personnes occupant des postes moins élevés. "Notre recherche montre que les e-mails sont à double tranchant. Même s'ils sont des outils de communication de grande valeur, ils sont également une source de stress et de frustration pour nombre d'entre nous" explique ainsi Richard MacKinnon. "Les habitudes que nous développons, les réactions émotionnelles que nous adoptons face aux messages et les usages tacites qui existent autour des e-mails se combinent pour devenir une source toxique de stress, qui peut impacter négativement notre productivité et notre bien-être."

Pour contrer cette source de pression professionnelle, le centre de recherche propose plusieurs pistes : tout d'abord, désactiver les alertes de réception sur les smartphones, pour ne consulter sa messagerie professionnelle que quelques fois par jour. Si votre travail commence à grignoter sur votre temps libre et votre vie de famille, apprenez à dire stop ! Ne consultez ainsi vos e-mails professionnels que pendant vos heures de travail. Dernier conseil fourni par l'équipe de recherche : si vous êtes stressé par la quantité de messages que vous recevez, limitez vous-même vos envois. Un simple coup de téléphone peut parfois remplacer un trop long échange de mails.