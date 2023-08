Manipuler un smartphone modifierait notre cerveau, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique Current Biology. Comme le ferait la pratique d'un instrument de musique.

Lire, jouer, surfer, les propriétaires de smartphone passent un temps certain à manipuler leur téléphone et à utiliser avec plus ou moins de dextérité leurs doigts. Des scientifiques ont cherché à comprendre si ces activités numériques ont un impact sur le cerveau.

Les chercheurs de l'Université de Fribourg (Suisse) ont mesuré l'activité cérébrale de 37 personnes âgées de 19 à 34 ans avec un électro-encéphalogramme. Ils voulaient observer si envoyer des sms ou jouer à Candy Crush modifierait le cortex somatosensoriel (la région du cerveau à laquelle sont transmises les informations que reçoit le corps par le biais de ses cinq sens) du cerveau.

Pendant la mesure effectuée avec 62 électrodes sur le cerveau, 26 volontaires utilisaient un smartphone à écran tactile et 11 manipulaient un téléphone à touches.

Les résultats de l'étude ont montré que les utilisateurs de smartphone ont une représentation sensorielle améliorée dans le cerveau et que leur zones sensitives du pouce, de l'index et du majeur sont plus développées.

Une modification du cerveau qui existe aussi chez les joueurs d'instruments à cordes. "À première vue, cette découverte semble comparable à ce que l'on observe chez les violonistes", explique le Dr Arko Ghosh, un des auteurs de l'étude. Ils ont aussi constaté que la zone « pouce du cerveau » était plus sensible si vous aviez utilisé récemment votre smartphone et que peu importait le nombre d'année que vous en possédiez un, contrairement aux cerveaux des joueurs d'instrument de musique. Ils sont eux plus sensibles aux nombres d'années de pratique.

Cette nouvelle étude confirme les conclusions d'une recherche publiée en mars 2013 dans la revue scientifique PlosOne. Elle révélait que les jeux sur smartphone pourraient entraîner les capacités cognitives. Les jeux d'action peuvent stimuler la conscience spatiale tandis que les jeux de mémoire améliorent les fonctions de recherche visuelle. Elle dévoilait aussi que c'est l'usage répété de ces jeux qui entraîne le cerveau, tendant à montrer que le cerveau fonctionne comme n'importe quel muscle.