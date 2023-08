Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a souligné, mardi soir à Khenchela, la nécessité pour les autorités locales d'œuvrer à répondre aux préoccupations des citoyens et à l’amélioration de leur cadre de vie

Lors de sa rencontre avec des notables et des acteurs de la société civile au siège de la wilaya de Khenchela, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a fait part "d’instructions signifiées aux walis de la République, les appelant à coordonner les efforts avec les organes exécutifs afin de répondre aux besoins des citoyens". M. Merad a souligné que le citoyen est "au centre des préoccupations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui rappelle à chaque occasion la nécessité d’œuvrer à l’amélioration de ses conditions de vie".

Cela s’est traduit par le programme complémentaire de développement dont a bénéficié la wilaya de Khenchela et qui est en cours d’exécution. Le ministre de l’Intérieur a ajouté que l’Algérie, qui a su "sorti r indemne de la crise du Covid-19 qui a impacté des pays développés, avance désormais d’un pas sûr vers la consolidation de ses réalisations, notamment au volet économique".

Après avoir écouté des préoccupations exprimées par des notables de la wilaya et des acteurs de la société civile, articulées, dans leur intégralité, autour de l’amélioration des conditions de vie dans cette wilaya, M. Merad s’est engagé à en faire part aux plus hautes autorités du pays et à s’employer à y répondre.

Le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est arrivé mardi après-midi à Khenchela pour une visite d’inspection et de travail de deux jours. Une visite qu’il avait entamée en écoutant un exposé détaillé sur l’état d’avancement des projets lancés dans le cadre du programme complémentaire de développement. M. Merad poursuivra sa visite en se rendant, mercredi, dans neuf (9) communes de la wilaya de Khenchela pour s’enquérir de l’avancement de plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme complémentaire de développement.