Au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion et l'incendie d'une station-service au Daguestan, république du Caucase russe, selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités.

Des images diffusées par le ministère des situations d'urgence montrent des voitures calcinées et des secouristes casqués tentant d'éteindre le feu et de déblayer les décombres. Les autorités locales ont déclaré que 35 personnes étaient mortes et 64 avaient été blessées. Un précédent bilan faisait état de 33 morts et 80 blessés. Une journée de deuil a été déclarée mardi au Daguestan.

"Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays, et les institutions culturelles et les chaînes de télévision seront invitées à annuler les événements et les programmes de divertissement", ont déclaré les autorités.