Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'El Oued ont saisi près de 500.000 comprimés psychotropes et une arme à feu de type Kalachnikov, indique, mardi, un communiqué des mêmes services.

Agissant sur la foi de renseignements faisant état d'une tentative de transit d'une importante quantité de produits psychotropes, et "en vue de coordonner les efforts avec les autres organes de sécurité pour lutter contre le crime organisé, une patrouille conjointe a été mise en place, composée de la brigade régionale de la Gendarmerie nationale de Mih Ouansa et Oued El Alenda, la brigade de sécurité et d'investigation N 1 d'El Oued, et de la brigade mobile des douanes d'El Oued, afin de bloquer toutes les potentielles issues", note la même source.

Le plan mis en place a permis d'intercepter le véhicule en question qui transportait "trente (30) cartons de produits psychotropes, soit 449.415 gélules de type +Prégabaline 300 mg+, ainsi qu'une arme à feu de type Kalachnikov, avec un chargeur contenant 27 balles réelles", ajoute le communiqué, précisant que "le chauffeur du véhicule a été ar rêté".