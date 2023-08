Les organisateurs de la Coupe du monde de basket-ball 2023 (25 aout - 10 septembre), ont lancé la campagne mondiale "Nothing Else Matters" à deux semaines du début du très attendu tournoi phare de la saison, qui se jouera aux Philippines, au Japon et en Indonésie avec la participation de 32 pays.

Parmi les nombreux joueurs de premier plan qui exprimeront leur talent à la Coupe du Monde FIBA 2023, il y a notamment la superstar slovène Luka Doncic, le Chinois Zhou Qi et les deux leaders des pays organisateurs - Jordan Clarkson pour les Philippines et Yuta Watanabe pour le Japon. "La création originale, développée en interne, associe les loisirs personnels des joueurs en dehors de la saison à leurs talents uniques sur le terrain d'une manière qui ne manquera pas de ravir les fans", indique la Fédération internationale de la discipline (FIBA).

Pour offrir aux fans un accès privilégié à leurs héros tout en faisant preuve d'authenticité, chaque joueur a été filmé dans des lieux emblématiques ayant une signification particulière dans leur parcours : Ljubljana pour Doncic, San Antonio pour Clarkson, Miyazaki pour Watanabe et Qingdao City pour Qi.

Laissant de côté leurs hobbies d'intersaison, les stars des 32 équipes participantes vont prochainement se mesurer les unes aux autres à la Coupe du Monde FIBA 2023, qui se déroulera dès le 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie, et qui se conclura le 10 septembre à la Mall Of Asia Arena de Manille.