Le mois de juillet 2023 a été plus chaud que n'importe quel autre mois dans les annales mondiales depuis 1880, selon une analyse publiée lundi par l'Institut Goddard pour les études spatiales de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des Etats-Unis.

La température moyenne globale en juillet 2023 a été de 0,43 degrés Fahrenheit (0,24 degrés Celsius) plus élevée que durant tout autre mois de juillet dans les archives de la NASA, et de 2,1 degrés Fahrenheit (1,18 degrés Celsius) plus élevée que la moyenne des mois de juillet entre 1951 et 1980, selon l'étude. "Les données de la NASA confirment ce que des milliards de personnes dans le monde ont littéralement ressenti : les températures de juillet 2023 en ont fait le mois le plus chaud jamais enregistré.

Dans tous les coins du pays, les Américains subissent directement les effets de la crise climatique", a déclaré l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Certaines parties de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Nord et de la péninsule antarctique ont été particulièrement chaudes, connaissant des augmentations de température d'environ 7,2 degrés Fahrenheit (4 degrés Celsius) au-dessus de la moyenne, selon les données de la NASA. Cet été, la chaleur extrême a entraîné des alertes à la chaleur pour des dizaines de millions de personnes, et a causé des centaines de décès et de maladies, selon la NASA.