Les cours du pétrole poursuivaient leur petite baisse mardi après la publication en Chine d'une série d'indicateurs économiques décevants pour le mois de juillet, ravivant les craintes des investisseurs quant à la demande du pays.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 0,51% à 85,77 dollars, après avoir déjà abandonné 0,7% la veille. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, cédait 0,68% à 81,96 dollars, après un repli de 0,8% la veille. Des "chiffres clés décevants de Chine" entrainent un petit repli des cours, notent des analystes.

La Chine étant le premier importateur mondial de brut, la santé de son économie est en effet un moteur majeur de la demande. Les ventes au détail chinoises, principal indicateur de la consommation des ménages, ont seulement progressé de 2,5% sur un an le mois dernier. La production industrielle a également ralenti en juillet (+3,7% sur un an), contre 4,4% un mois plus tôt.