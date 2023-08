Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, atteint désormais 99 morts et "pourrait doubler" cette semaine, ont averti lundi les autorités.

"Au cours des dix prochains jours, ce nombre pourrait doubler", a estimé le gouverneur de Hawaï, Josh Green sur CNN, en annonçant la découverte de trois cadavres supplémentaires, qui porte le total à 99 morts. Car les chiens renifleurs qui fouillent actuellement les décombres de la ville de Lahaina, quasiment rasée par les flammes, ont encore beaucoup de terrain à couvrir.

La plupart des corps retrouvés jusqu'ici l'ont été près du front de mer ou dans l'océan, où des dizaines d'habitants se sont jetés pour échapper aux flammes, selon le gouverneur. "Nous sommes accablés par les circonstances du changement climatique et de la tragédie en même temps", a déploré M. Green. A Lahaina, 12.000 habitants et ex-capitale du royaume d'Hawaï, le feu a été si intense qu'il a fait fondre le métal.

Les cadavres sont méconnaissables et la police appelle les proches de personnes disparues à faire un test ADN pour f aciliter l'identification des victimes. Les autorités recensent encore 1.300 disparus, selon le gouverneur. Un chiffre qui baisse au fur et à mesure que les communications sont progressivement rétablies sur l'île de Maui et que les habitants arrivent à localiser leurs proches.

Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues.