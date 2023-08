La colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et des récoltes de Guelma vient d’être dotée de 80 seaux-pompes dorsaux pour les interventions d’urgence, apprend-on lundi des services de la wilaya.

Ce nombre jugé important de moyens portables d’intervention a été acquis sur le budget de la wilaya pour renforcer le plan de lutte contre les feux de forêts et des récoltes durant l’été 2023, a souligné la même source.

Le secrétaire général de la wilaya, Mostefa Dehou, a présidé la cérémonie de remise de ces équipements aux responsables de la colonne en présence du directeur de wilaya de la Protection civile, selon la même source.

Ces seaux-pompes dorsaux constituent un "premier lot" d’équipements anti-incendie que les services de la wilaya de Guelma ont programmés pour acquisition dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, a encore précisé la même source.

La colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et des récoltes de Guelma a été installée début juin dernier et renforcée par six petits véhicules anti-incendie, deux camions de moyen tonnage, un car pour le transport des sapeurs-pompiers, une ambulance et 25 éléments de la Protection civile.